У здания ФСБ в Симферополе задержали 40 человек, среди которых женщины и журналисты. Все те люди пришли узнать о судьбе ранее задержанных соотечественников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность". Массовые задержания произошли по улице Франко в Симферополе. Сейчас это здание занята силовиками ФСБ России. "У здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", — говорится в сообщении. Также задержали журналистов. "Так же были задержаны 2 гражданских журналиста" Крымской солидарности ", и они же корреспонденты Интернет-издание" Грани.ру ", Айдер Кадыров и Нури Абдурашитова", — говорится в сообщении. Сообщество начала публиковать имена задержанных крымских татар. Сейчас в этом списке более 20 человек. Как известно, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков, прошедших в домах крымских татар были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар. Среди них Эльдар Одаманов, Нариман Джелялова, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов. "Родственники и адвокаты делают различные попытки в поисках пропавших, но до настоящего времени местоположение ни один из задержанных не известно", — уточнили правозвщитникы. Напомним, что МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали и увезли в неизвестном направлении после обысков. Также сообщалось, что Зеленский осудил задержание и обыски в Крыму. Он считает, что таким образом Россия отреагировала на Крымскую платформу.