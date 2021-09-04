Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией находятся в истощенном в тяжелом состоянии. В частности, их органы могут состариться на десятилетия. Об этом заявили ученые, сообщает The New York Times. В исследовании специалистов приняли участие 89 000 человек, выживших после заражения COVID-19, а также 1,6 миллиона людей, которые не подверглись воздействию болезни. Что обнаружили ученые Важно, что в 30-40 летней здорового взрослого человека потеря функции почек составляет около одного процента в год. Серьезные инфекции могут привести к более сильным или даже необратимым потерям для этого органа, или к хроническому заболеванию. Согласно исследованию, в 4757 лиц, перенесших коронавирус произошла 30% потеря функции почек в течение одного года. По словам доктора Зияд Аль-Али, это эквивалентно старению органа на 30 лет. Кроме того, соответствующие наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управление здравоохранения ветеранов США. Также пациенты были преимущественно белыми мужчинами в возрасте около 68 лет. Медики говорят, что почки могут быть особенно чувствительными к различным воспалительных процессов в организме или к активизации иммунной системы. Однако, функцию почек могут нарушать проблемы со свертываемостью крови. Также после даже бессимптомного коронавируса пациенты тяжело переносят анестезию и саму операцию. Болезнь напоминает о себе, когда происходят такие осложнения: панкреатиты, плевриты, пневмонии, поражения нервной системы. Ранее мы сообщали, что врач высказался о заражении COVID-19 вакцинированных и "броню" тех, кто переболел. Также ученые рассказали, сколько сохраняется иммунитет от COVID-19 после вакцинации.