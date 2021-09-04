Украина рассчитывает на помощь американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции. Киев осознает роль США в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина. По его словам, Украина достигла значительного прогресса в необходимых реформах. "Мы осознаем роль США в НАТО, а потому рассчитываем на помощь наших американских партнеров в ускорении евроатлантической интеграции Украины", — отметил Кулеба. Министр добавил, что несмотря на поддержку со стороны США, до конечной цели придется пройти путь. "И, безусловно, мы имеем дело с теми европейскими странами, которые, когда речь идет о несвоевременности нашего членства в НАТО, своими заявлениями о недостаточности реформ в Украине скрывают банальное нежелание раздражать Россию", — добавил Кулеба. Ранее посол Германии рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО.