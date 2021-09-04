Украинский блогера Карина Беда "отличилась" оскорблениями в адрес своего родного города Львов. В частности, во время отдыха она сказала, что она не хочет возвращаться в эту "дыру". О городе девушка высказалась на своей странице в Instagram, которую она через некоторое время закрыла, когда на нее нахлынула волна Хейт. Так, за девушкой под ником "wildger" следит 20,8 тис.користувачив. Во время отдыха девушке стало обидно, что она скоро едет домой. "Сижу, прям такая печаль меня навалилась. Я просто понимаю, что мой отдых подходит к концу. Еще две недели и обратно во Львов, в эту дыру. Очень жаль", — говорит девушка на видео в "сториз". Кроме того, на другом ролике она объяснила свою "позицию" тем, что во Львове "люди немного дикие". "Львовяне, начните меняться изнутри. Потому что, например, возьмем другие города — нет у них такого, если ты будешь говорить по-русски, то с тобой общаться не будут. Я когда-то думала, что это миф. Нет, это правда, оно так и есть ", — заявила блогера. Также она говорит, что в других городах люди "более открытые, добрые". А во Львове все "в коконе сидят, всего боятся — сказать или сделать, потому что" а что люди скажут? ». Из-за этого девушка столкнулась с большим количеством Хейт в свою сторону. Поэтому она через некоторое время закрыла страницу в Instagram. Ранее мы сообщали, что блогера показала свою ненависть к украинскому языку. Также студентка из Харькова нецензурно высказался об украинском языке.