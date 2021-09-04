В столице Афганистана Кабуле талибы открыли "праздничную" стрельбу. В результате погибли 17 человек и еще более 40 были ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. "Стрельбу в воздух" открыли в честь празднования захвата последней провинции, сопротивлялась талибам. Этой провиции стал Панджшер. Кроме того, еще 14 человек были ранены в результате "праздничной" стрельбы в провинции Нангархар к востоку от столицы. Напомнив, ожесточенные бои за Панджшер начались в ночь на 3 сентября. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, силы сопротивления — о успешное контрнаступление. Вчера вечером стало известно, что о Панджшер захвачен радикальным движением "Талибан". В Кабуле боевики отмечают эту новость выстрелами в воздух. Их просят не тратить патроны и праздновать это событие по-другому.