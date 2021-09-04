В Киеве в Дарницком районе загорелся бизнес-центр "Колизей". В результате едва не пострадала ребенок, оказалась заблокированной в лифте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДСНС Украины. 4 сентября в 18: 18 до ДСНС поступила информация о том, что в Дарницком районе по вул.Ларисы Руденко, 6-А возник пожар. Возгорание произошло на 8-м этаже в помещении, где расположен бизнес-центр "Колизей". Огонь распространился на кровлю площадью около 100 кв.метров. Спасатели провели разведку на этажах и обнаружили ребенка, которая застряла в лифте. "В ходе проведения разведки между 7 и 8 этажами с лифтовой кабины спасли ребенка (2005 г.р.), которая была заблокирована", — говорится в сообщении. Больше пострадавших не обнаружили. "Жертв и пострадавших нет", — уточнили спасатели. По состоянию на 19:22 пожар в помещении сауны, фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализовали на площади 100 кв.метров, а в 19:30 пожар был полностью ликвидирован. К тушению были привлечены 40 человек и 9 единиц техники спасателей. Напомним, в Киеве загорелся костел. Огонь нанес столетнем доме большой вред