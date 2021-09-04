Во Львове около 12:30 произошла аварийная посадка самолета. Он направлялся из Кипра и пригласил о посадке. Об этом сообщает РБК-Украина со посиланнм на издание "Варта1". Автоматически в львовский аэрпорт было вызвано все специальные службы. "Сейчас самолет совершил посадку, при посадке никто не пострадал. Самолет отбуксировали в" старый аэропорт ". Все службы еще на месте происшествия", — говорится в сообщении. В то же время, львовяне массово сообщили о самолете, который низко пролетел над Сиховом и много быстрых и спасателей, которые поехали в сторону аэропорта.