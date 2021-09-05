Петр Борис, украинский путешественник, участник организации "Пласт", погиб во время восхождения на гору в Грузии. Об этом сообщили в Facebook организации. Сообщается, что 36-летний пластун покорил вершину высотой почти 5000 метров. Он взошел на гору Тетнульд ( "Белая гора" в переводе с грузинского) в регионе Верхняя Сванетия. Погиб пластун после завершения восхождения на вершину 4852 метров. В организации "Пласт" его называют неутомимым путешественником, "другом слоник". Петр был членом куреня "Волки", активным участником пластовых мероприятий и лагерей. "Глубоко скорбим, это большая потеря для нас всех … Тихо спи без тревог …" — говорится в сообщении пластунов.

Фото: Петр Борис (facebook.com/PlastUA) Позже Жена Петра Бориса Юлиана сообщила, что во вторник, 7 сентября, возможна заупокойная служба, а на 11 сентября планируется вечер памяти. Сейчас родные организуют перевозки тела Петра Бориса в Украине. Ранее мы писали о смерти Александра Ройтбурда, знаменитого художника и директора Одесского художественного музея. Также сообщалось о смерти гениального украинского писателя Михаила Слабошпицкого.