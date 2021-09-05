Министерство иностранных дел Украины проверило, есть ли украинцы среди жертв и пострадавших в дорожно-транспортной аварии в Египте. Там автобус, следовавший из курортного Шарм-эш-Шейхе, перевернулся по дороге в Каир. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. "По информации МИД, граждан Украины нет среди пострадавших в результате ДТП в Египте нет", — сообщил представитель министерства. Напомним, 4 сентября в Египте перевернулся автобус, который ехал из Шарм-эш-Шейхе в Каир. В результате аварии 12 человек погибли и более 30 пострадали. Среди жертв и погибших есть дети. Причины аварии пока не называют.