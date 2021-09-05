Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал человечество прекратить бессмысленную и саморазрушительных войну с природой. Он отметил, что для этого у правительств стран мира есть все инструменты для решения этой проблемы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Антониу Гуттериша в Twitter. "Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительных войну с природой. Провозглашение мира должно быть приоритетом для всех и везде", — написал он. Гуттериш добавил, что все проблемы отношения человека с природой известны и страны имеют инструменты для их решения. "Что нам сейчас нужно, так это расположение, амбиции и надежные обязательства всех стран", — добавил генсек ООН. Напомним, ранее ООН сообщила о гибели в мире за последние 50 лет более 2 млн человек от природных катастроф.