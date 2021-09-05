Депутат-республиканец Майк Вальц призвал Государственный департамент восстановить эвакуацию из Афганистана. Вальц призвал Госдеп разрешить выполнение частных авиарейсов в аэропорт Кабула. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Госдеп призвали сотрудничать с неправительственными организациями, которые пытаются получить разрешение на чартерные рейсы для эвакуации американцев и союзников с территории захваченного талибами Афганистана. Вальц, который является бывшим сотрудником Белого дома, написал письмо госсекретарю Энтони Блинкена, в котором рассказал, что уже есть "доступны, профинансированы и готовы к вывозу людей" чартерные рейсы.