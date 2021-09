Утром 5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота под руководством полковника Мамади Думбуя. В результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guineenews. По данным источников издания, Конде арестован спецназом, которое возглавляет полковник Мамади Думбуй. Также отмечается, что в руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства. В соцсетях появились первые после попытки госпереворота кадры президента Гвинеи Конде в окружении вооруженных военных. Лидер военных мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства, отмены конституции и закрытия границ страны. Официального подтверждения этой информации пока нет. Власти Гвинеи подтверждает нападение на резиденцию президента страны, но охрана главы отразила атаку мятежников.

