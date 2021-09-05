Ресторатор Евгений Клопотенко решил поделиться рецептом роскошных гречаники с куриным фаршем и соусом на основе томатной пасты и яблока. Это блюдо, напоминающее котлеты, издавна популярна в Украине, но шеф-повар решил поэкспериментировать добавив в рецептуру особый ингредиент — растворимый кофе. Как соединить, казалось бы несочетаемый сет продуктов, победитель МастерШеф рассказал на своем личном сайте. "Особый вкус соуса предоставляет растворимый кофе — довольно необычно, но очень вкусно, послевкусие соуса просто захватывает рецепторы в плен. Сами же гречаники я решил не обжаривать, а сразу запечь", — рассказывает кулинар.

Фото: Гречаники от Евгения Клопотенка ингредиенты Для гречаники: Куриный фарш — 300 г Гречка — 125 г Сало — 50 г Вода — 250 мл Яйца — 2 шт. Черный молотый перец — 1/3 ч. Л. Манка (для панировки) — 3-4 ст. л. Подсолнечное масло — 3-4 ст. л. Соль — 1/2 ч. Л. Для томатного соуса: Томатная паста — 2-3 ст. л.воды — 200 млЧасник — 3-4 зубчикиПерець (горький) — 1/2 шт.Яблуко — 1 шт.Кава (растворимый) — 1 ч. л.Цукор — 1 щипкаСиль — 1 щепотка Пошаговое приготовление гречаники Залейте 125 г гречневой крупы 250 мл воды, посолите по вкусу и варите на среднем огне в течение примерно 15 минут. Всегда обращайте внимание на инструкции на упаковке, они могут отличаться в зависимости от производителя. Порубить ножом 50 г сала. Когда гречка остынет, добавьте к ней 300 г куриного фарша и измельченные сало. Добавьте 2 яйца. Немного посолите и поперчите. Предоставьте основе для гречаники форму, как на котлеты. Запанируйте гречаники в манке. Застелите противень пергаментом и смажьте подсолнечным маслом. Выложите гречаники и запекайте в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Для томатного соуса натрите на крупной терке 1 яблоко. Переложите в сковороду вместе с 2-3 ст. л. томатной пасты и 200 мл воды. Натрите на мелкой терке или пропустите через чесночный пресс 3-4 зубчика чеснока, добавьте в сковороду. Нарежьте тонкими слайсами 1/2 горького перца и добавьте в соус вместе с 1 щепоткой сахара и 1 щепоткой соли. Тушите 2-3 минуты и добавьте 1 ч. Л. растворимого кофе. Перемешайте соус и доведите до нужной консистенции. Гречаники подавайте вместе с томатным соусом. Приятного аппетита! Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко удивил украинский рецепту колбасок из картофеля в мундире. Также мы писали, как приготовить роскошную морковь по-корейски всего за пять минут.