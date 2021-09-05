В воскресенье, 5 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные контролируют ситуацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. "С начала сегодняшнего дня нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", — говорится в сообщении. В штабе отметили, что пиротехнические расчеты ДСНС Украины разминировали около 1 гектара территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета. Также полностью восстановлены 8 поврежденных домов. "Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС и сдерживают вооруженную агрессию Российской Федерации, а также соблюдают режим прекращения огня", — говорится в сообщении.