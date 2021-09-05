В Украине сегодня сохранится похолодание. Ночью температура опустится до +3 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине Температура воздуха в течение дня будет низкой в большинстве областей и держаться на уровне + 15-17 градусов днем. Ночью опустится до + 5-7 градусов. Темпише будет в южных областях. Там днем прогнозируют + 19-21 градус. Ночью там будет + 9-11 градусов. Низкой температура будет в Черниговской, Сумской и Ровенской областях. Там ночью столбики термометров опустятья до 3 градусов. Осадков в течение дня не ожидается. Погода в Киеве В столице сегодня будет облачно с прояснениями. Днем температура будет держаться на уровне + 15-17 градусов. Ночью опустится до + 6-8.