В Киеве блогер TikTok неудачно пошутил с продавцом на улице. Женщина продавала овощи, а молодой человек решил проверить ее на честность. Видео неудачной шутки разместили в сообществе "Стражи эспрессо" на Facebook. Инцидент произошел в Киеве. Молодой человек решил проверить продавца на честность и показал ей 400 гривен с вопросом, не она их потеряла. Женщина быстро сориентировалась и начала требовать у парня отдать ей деньги. Она заявила, что потеряла их и даже юга разыскивала. Парень попытался возразить, что это его деньги. Женщина стала настаивать, что эти деньги выпали у нее из-под прилавка, и это однозначно ее купюры. А потом продавец быстро выхватила у него купюры из рук и при этом едва не сломала блогеру пальцы. "Судя по умение продавщицы выламывать пальцы, она, наверное, имеет черный пояс по айкидо", — рассказал пострадавший. Он добавил, что продавца ждет еще один сюрприз, потому что деньги были не настоящие, а сувенирные. "Ох и удивится продавщица, когда увидит, что деньги сувенирные. Только бы сдачу кому-нибудь ими не дала", — добавил шутник. Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области женщину избил староста села за то, что она пасла своих коров не в том месте. А также рассказывали о том, что в Киеве продавец устроила погоню за похитительницей пижамы.