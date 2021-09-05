Танцы со звездами 2021 стартуют уже сегодня, 5 сентября, на канале 1 + 1. В нынешнем сезоне будет много нового — состав жюри, ведущие, танцоры, и конечно же — участники. Легендарную пару ведущих Юрий Горбунов и Тина Кароль этого года разбили, Юра остался один, а ведущей "голд-рума" стала Иванна Онуфрийчук, но фаны протестуют, требуя вернуть Тину. Почему поклонники шоу недовольны такими ротациями — читайте в нашем материале ниже. Так, на презентации нового сезона шоу стало известно, что новой ведущей голд-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая уже появлялась на балконе "Танцев". Об этом пресс-служба шоу анонсировала в Instagram, получив множество негативных отзывов. Поклонники пишут, что новая ведущая не понравилась им еще во время "ведения балкона" и требуют "вернуть Тина".

Скриншот Что известно о Иванна Онуфрийчук Девушка называет себя актрисой, моделью, блоггером, а опыт ведущей она получила в шоу "Без галстука" на НЛО TV и "Украина 24". Также она несколько раз была ведущей в прошлом сезоне "Танцев". Не менее громким событием стало ее замужество. В феврале этого года Иванна сыграла свадьбу на Мальдивах с казахским бизнесменом по имени Алмаз. Но поклонники шоу и Тины Кароль непреклонны страница "Танцев со звездами" изобилует комментариями: Как можно было заменить легендарную Тину на Иванко Тина — легенда этого шоу, а теперь какая-то Иванна … А почему Тина? Верните нам Тина. Ее нельзя, и некем заменять, потому легендарные ведущие Юра и Тина. В последний раз мне вообще не понравилось, как она вела балкон. Она каждый раз так плохо вела балкон. Очень удивлена, что ее взяли ведущей. Я за новую ведущую, но за хорошую. Иванна так тупила, когда вела балкон. Скучно было смотреть. Еще шоу не началась, а впечатление уже пидпорчени. Без Тины — не интересно. Тоже не особо понравилась она, как ведущая балкона. Плюс я о ней раньше не слышала. Ждала кого ярче, если не Тину. Где Тина? Девушка в качестве ведущей не очень … Хотелось бы кого-то поинтереснее. А кто она вообще? Я ее и не знаю. Легендарные ведущие является легендарные ведущие! Юра и Тина были как одно целое! Очень жаль, что Тины не будет. Так и шоу станет каким-то необычным! Новый состав судей, танцоров и все участники шоу Судить "Танцы со звездами" будут в пятый раз Влад Яма, в четвертый — Екатерина Повар и в первый раз- Максим Чмерковский, звезда американских "Танцев" и участник украинского «Холостяка». На паркет выйдут такие звездные участники: певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарецкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец Дмитрий Каднай, он же KADNAY, певица Евгения Власова, спортсменка, олимпийская чемпионка 2012 и 2016, и призер по фехтованию Ольга Харлан. певица Lida Lee, певец MELOVIN, бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных игр и чемпион Европы по каратэ Станислав Горуна. Танцевать со звездами на паркете будут "старички" Макс Леонов, Дмитрий Дикусар, Екатерина Тришина и Яна Цибульская, а также новые участники: Анна Карелина, Алина Ли, Алексей Базэла, Даниэла Преап, Лиза Русина, Мария Колосова, Юрий Мешков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон. Напомним, что "Танцы со звездами" стартовали в Украине на канале 1 + 1 в 2006 году с ведущими Тиной Кароль и Юрием Горбуновым. Горбунов был с "Танцами" все сезоны (кроме 4-го, который выпустил канал СТБ), Тина провела с "Танцами" 1-3 сезона, а также 6-8 сезон. Ранее мы писали, что звезда "Танцев со звездами" раскрыла плюсы отдыха в Тунисе.