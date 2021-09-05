Украинская паралимпийская сборная завершила выступление на Паралимпиаде-2020. Украинские спортсмены завоевали почти сотню медалей. Подробнее — в материале РБК-Украина. медальный зачет Украинские паралимпийцы принесли нашей стране 98 медалей: 24 золотых; 47 серебряных; 27 бронзовых. Украинская сборная вошла в десятку лучших на Паралимпиаде в Токио, получив медали в десяти видах спорта из пятнадцати, в которых была представлена. Кто отличился больше Украинский паралимпиец Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Паралимпиады в Токио. Крипак завоевал семь наград, из них — пять "золотых". Это стало рекордом Паралимпиады-2020.