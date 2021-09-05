Укрзализныця конце августа провела выставку, на которой продемонстрировала модернизированные вагоны, среди которых были плацкартные вагоны капсульного типа, а также купейные вагоны 2021 Крюковского вагоностроительного завода, купейные вагоны-трансформеры и др. Видео новых плацкартных складов показал Олег Васильев на своем YouTube-канале "Железные магистрали". На выставке показали концептуальный вариант плацкартного вагона. То есть финальная его версия будет дополнена с учетом пожеланий потенциальных пассажиров. Дизайн проекту разработала компания из Запорожской области. По сравнению с классическими плацкартном вагоне, в новых есть не только шторки, но и вдоль прохода появились перегородки, стилизованные под лестницу. У боковых полок есть такие же приспособления для подъема наверх. В купе нижние полки оборудованы широкой спинкой. В углу со стороны окна включается индивидуальное свет. Там же расположены сопла вентиляции. Розетки 220 вольт и USB-разъемы оборудованы у столиков. Также там есть маленькие полочки, на которые можно положить телефон для зарядки.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина) На верхних местах есть такие же опции, свет, розетки, полочка и вентиляция. Шторки для создания частного пространства закрываются по всему периметру полки. На столике предусмотрены четыре круглых выемки для тары. Окна затемняются двумя вариантами рулонных шторок. Над окном также вмонтирована панель общего освещения и монитор, на котором отображаются гео-данные поезда, дата, время, скорость движения, индикация работы туалетов.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина) Над верхними местами расположена багажная Полка, сделана из прозрачных материалов. Боковые места оборудованы аналогичными опциями.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (фото: Виталий Носач, РБК-Украина) В санузлах классический комплект оборудования, в дополнение к которому идет пеленальный столик.

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны (видео: YouTube) Напомним, Укрзализныця анонсировала долгожданную услугу всего за 1 грн. Ранее в вагоне Укрзализныци нашли уникальный "адский" туалет.