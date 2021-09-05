Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко знает, что жизнь в гуще событий и напряженный график. Красавица-телеведущая задействована в телепроектах, ведет активный образ жизни и всячески поддерживает за звездного мужа-телепутешественников, с которым видится не так часто, как хотелось бы. Конечно же, Александра знает, что такое стресс и сама чувствовала на себе его влияние, поэтому она с удовольствием поделилась в Instagram личными правилами профилактики и преодоления стрессовых состояний. Александра показала фото в спортивном комплекте: меланжевый топе и лосинах. Девушка расположилась в одной из основных асан и прикрыла глаза. Она отметила, что в цейтноте привыкли жить многие люди и даже не замечают стремительного ритма, который заставляет нервничать и волноваться. Затем "подтягивается" бессонница, а вслед за ней и более серьезные проблемы со здоровьем, от которых страдает весь организм.

Александра Кучеренко знает, как побороть стресс (фото: instagram.com/aakucherenko) "В таком состоянии некоторые живет месяцами, пока не получит серьезные проблемы со здоровьем. Стресс влияет на иммунитет, вес, все физиологические и психические функции организме и, доказано, — даже ускоряет старение", — заверила девушка. Александра выработала для себя следующие правила, помогающие эффективно бороться со стрессом и не давать ему ни малейшего шанса: Не смотреть в гаджеты перед сном. Они излучают голубой свет, что вызывает чувство тревоги и влияет на биологические часы. Не ставить телефон на вибрацию, а включать "ночной режим". Есть очень мало срочных сообщений, не доживут до утра. Ничто не должно мешать хорошо спать.

Спорт помогает Александре поддерживать физечне и ментальное здоровье (фото: instagram.com/aakucherenko) Александра призвала периодически сдавать анализы на уровень кортизола, чтобы контролировать свой гормон стресса, а также посоветовала больше заниматься спортом. "Я заметила, что когда тренируюсь, то чувствую, как меняется работа мозга — он словно очищается от всего лишнего, отдавая все в мышцы. Особенно люблю занятия в бассейне. Практиковать йогу и медитацию. Я еще учусь техникам, помогают расслабиться на полную и войти в состояние покоя. Но пока лучше получается почитать один книгу. Это тоже вариант ", — отметила она. И, конечно же, жена Дмитрия советует путешествовать, причем не обязательно в далекие страны. "Можно ненадолго и далеко. Но получить новые положительные эмоции и изменить картинку на время. Даже если вы так же ляжете на кровать у телевизора, но уже в другом месте", — предложила альтернативный вариант для ленивых она. Напомним, что ранее Алексадра Кучеренко поделилась судьбоносным моментом встречи с любимым.