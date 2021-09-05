В Австралии вблизи Изумрудного пляжа произошел нападение акулы на серфингиста. В результате нападения 20-летний мужчина погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположенный в 550 километрах от Сиднея. Предварительно, акула укусила серфингиста за руку. "Несмотря на все усилия прохожих, парамедиков и других служб экстренной помощи, пациент, к сожалению, скончался на месте происшествия", — сообщила служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс. После нападения акулы Изумрудный пляж решили закрыть.