В столице Германии Берлине вооруженный ножом афганец напал на двух человек. Они госпитализированы с тяжелыми ранениями. В полиции не исключают, что нападающий действовал из исламистских мотивов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Берлина в Twitter. По данным правоохранителей, в результате нападения афганца ранения получила 58-летняя женщина, которая работала в саду. Кроме того, пострадал 66-летний мужчина, который пришел ей на помощь. Нападающий задержан на месте преступления. Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми ранениями — женщина получила удар ножом в шею. Следствие отмечает, что задержанный афганец проживает в Германии с 2016 года. Он страдает психическим расстройством. Однако правоохранители не исключают и исламистский мотив нападения.