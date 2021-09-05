Утром 5 сентября в Гвинее произошла попытка государственного переворота. В районе президентского дворца слышалась интенсивная стрельба. Правительственный квартал окружили военные на бронетехнике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Jeune Afrique. По данным издания, около 8:00 по местному времени (11:00 по Киеву) у президентского дворца началась интенсивная стрельба. Источники журнала среди правоохранителей сообщили о попытке сместить главу государства Альфу Конде. Попытка государственного переворота устроили руководители элитных спецподразделений армии. Официального подтверждения этой информации пока нет. В свою очередь агентство Reuters передает, что вооруженные военные находятся перед президентским дворцом. Армейские подразделения также перекрыли единственную трассу и городов, которые ведут в правительственный квартал. Очевидцы разместили в социальных сетях видео, на которых слышна интенсивная стрельба из автоматического оружия. На кадрах можно увидеть на улицах столицы Гвинеи военных с оружием и бронетехнику.

Heavy gunfire in guinea. #Conakry #Guinee #guinea #gunshot #gunfire pic.twitter.com/XGZ00Aoj7o — Nong 农 明 元 (@nongmingyuan) September 5, 2021

ALERTE INFO — Une tentative de coup d '& Eacute; tat est en cours en # Guin & eacute; e. Des tirs nourris ont & eacute; t & eacute; entendus dans le quartier de la pr & eacute; sidence & agrave; #Conakry. (Jeune Afrique) pic.twitter.com/IiZpuS83Dr — Mediavenir (@Mediavenir) September 5, 2021