Настя Каменских радует поклонников не только своим творчеством, но и мотивирует их, делясь личным опытом и философией жизни. В прошлом году певица даже успела провести 21-дневный марафон, нацелен на трансформацию жизни и образа мышления, который научил упорядочить мысли, тело и оздоровиться ментально. Она регулярно рассказывает поклонникам, что позволяет ей вдохновлять, творить и наполняться энергией. А подтверждением того, что позитивное мышление дает свои плоды являются цветущий вид звезды и ее жизненный настрой. Так, в Instagram она разместила серю эффектных кадров и оставила для поклонников вдохновляющее послание. Звезда позирует в белом удобном микротопи, на верх она накинула черную атласную рубашку-оверсайз и выбрала кожаные шорты с высокой посадкой на резнци. Белая маленькая стильная сумочка-трапеция через плечо стала отличным дополнением к образу артистки. Настя сделала эффект влажных локонов на волосах и отдала предпочтение естественному макияжу.

Настя Каменских показала расслабленный образ (фото: instagram.com/kamenskux) Судя по всему, снимок был сделан во время отдыха певицы с семьей в Хорватии. "Быть в моменте и чувствовать жизнь каждой клеточкой", — оставили мотивирующий и вдохновляющий подпись звезда. Поклонник поспешили заверить Настю в ее привлекательности и скупать в комплиментах. Крутая Шикарная Красивая Умница и красавица Прекрасно выглядишь Волшебная Настя, как всегда, великолепна, пример для подражания Настя, вы огонь Боже, какая потрясающая женщина Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась серией эффектных "банных" фото.