Уже в это воскресенье, 5 сентября, состоится первый прямой эфир популярного проекта "Танцы со звездами 2021". Певица Джамала, которая впервые выйдет на паркет шоу, поделилась своими эмоциями и впечатлениями от подготовки до премьеры. На своей странице в Instagram она опубликовала серию фото в ярком наряде — вероятно, своем костюме для выступления, и сравнила участие в шоу с первым курсом университета. Джамала отражена в черном платье асимметричного кроя с ярким геометрическим принтом. Волосы артистки распущенные, а на лице — яркий макияж с акцентом на глаза. По словам звезды, она чувствует себя юной студенткой и пытается все запомнить. "Вы все спрашиваете:" Ну как там, ну как на танцах? "Такое ощущение, первый курс, я полностью сменила профессию. У меня постоянно движется огромная команда профессионалов, дают задание. А я просто с открытым ртом стараюсь все запомнить и ничего не пропустить. Вот так я себя чувствую ", — написала певица. По словам исполнительницы, пока ей нравится это студенческий волнения. "Танцы со звездами" дают забытое ощущение — ты новый, все заново. В этом и кайф, и волнение, и ответственность, и отдых. Я привыкла к сцене. А здесь — будто бы все так же, но нет ", — добавила Джамала.

Джамала раскрыла некоторые подробности "Танцев со звездами" перед первым эфиром (фото: instagram.com/jamalajaaa) Артистка также заинтриговала, что ее партнер — "настоящая звезда бального танца". Поклонники тут же заподозрили, что она будет выступать в паре с Дмитрием Дикусаром. Супер. Будем за вас держать кулачки Космическая Буду за Вас болеть В этом образе похожа на Шер, такая энергия просто супер Я тоже подумала о Дикусара Кажется, партнер Джамалы — Дмитрий Дикусар В Сторис было видно партнера только со спины, но в нем можно было узнать Дмитрия Какой замечательный образ! Аплодирую дизайнеру одежды и визажисту! Джа — красавица! Напомним, ранее стало известно, что судьей в новом сезоне "Танцев со звездами" станет чемпион мира по латинских танцев Макс Чмерковский. Это Украина-американский хореограф, победитель Dancing With The Stars.