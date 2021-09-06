Сегодня, 6 сентября, нет всемирных, международных или важных православных праздников, но многие государства отмечают национальные значимые даты.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.

К примеру, сегодня отмечается день объединения Болгарии — государственный праздник, который отмечают в стране ежегодно 6 сентября. Он установленный в честь присоединения Восточной Румелии к Княжеству Болгария в 1885 году.

А в Армении празднуют День города Дилижан — город, расположенный в области Тавуш. Он находится на реке Агстев (приток Куры) и является известным на весь мир горноклиматическим и бальнеологическим курортом. Город входит в число главных рекреационных ресурсов Армении. Почти со всех сторон город опоясывает Дилижанский заповедник — один из богатейших в Закавказье. Точная дата основания Дилижана неизвестна. Упоминания о нем встречаются в различных документах первой половины 19 века, когда он стал развиваться как курорт. Сюда приезжали люди, страдающие заболеваниями легких.

Сегодня также стартует Измирская международная ярмарка. Izmir International Fair является крупнейшим и ведущим выставочным событием в деловой жизни Турции. Город Измир считается бизнес-столицей страны. Ярмарка ведет свою историю с 1927 года. Изначально она стала проводиться по указу Мустафы Кемаля Ататюрка, как Выставка им. Девятого Сентября (в честь Дня освобождения Измира), с целью расширения товарообмена между областями внутри страны, для восстановления нарушенной многолетней войной внешней торговли и для привлечения внимания иностранных покупателей к турецким товарам.

Кроме того, 6 сентября Пакистан проводит День обороны, Свазиленд отмечает День независимости, а Чили – День национального единства.

А в народе 6 сентября почитается Евтихий Тихий. Главная примета этого дня: если на Евтихия идет дождь, то он обещает сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Напомним, 5 сентября отмечали Международный день благотворительности, а у православных — День памяти святого Луппа Солунского.