Для тех, кто не хочет прощаться с летом, прогноз на начало сентября будет утешительным. Начало и середина первого месяца осени обещают быть теплыми, однако в конце начнутся резкие заморозки. Синоптики пообещали переменчивую погоду в сентябре.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Вести.

Синоптики на сайте Meteoprog обещают, что первая неделя сентября будет наиболее комфортной. Столбики термометров днем будут показывать +20…+23 °С, ночью температура опустится до +12…+16 °С. Осадки не ожидаются.

Вторая неделя сентября обещает быть более прохладной. Синоптики также предупреждают, что начнутся дожди. Третья будет еще холоднее — максимальная температура +15…+19 °С. Наибольшие заморозки следует ожидать в последние дни сентября. Температура не подымется выше +15 градусов.

По мнению Вазиры Мартазиновой, доктора физико-математических наук в области метеорологии, не смотря на то, что в сентябре температура поднимется в некоторые дни до +24…+26 градусов, она будет неустойчивой. Поэтому в конце месяца стоит ожидать резкие заморозки.

Народный синоптик Леонид Горбань также сделал свой прогноз. По его словам, на юге Украины до 10 сентября температура будет около +24 °С. Потом следует ждать снижение до +21 °С. С 14–22 сентября температура снова поднимется +24…+26 градусов. С 22 сентября опять произойдет понижение уже до +19…+21 °С. Дожди на Юге следует ожидать с 11–14, с 18–19 и с 28–29 сентября.

«На севере сентябрь будет намного холоднее. С 9 сентября уже +18…+21 °С, потом — до 19 сентября — немного потеплеет. И вновь температурные колебания: несколько дней в пределах +17….+19 градусов, затем опять подъем, и с 25–30 сентября очередное понижение температуры до +13…+17 градусов», — сообщил народный синоптик.

По мнению Леонида Горбаня, октябрь тоже будет контрастным. На юге до 9 октября температура опять поднимется до +22 градусов, потом опустится до +15…+17 °С, после чего опять немного потеплеет до +19…+21 °С. На севере будет холоднее в среднем на два-пять градусов.

В ноябре теплые дни перестанут возвращаться на территорию Украины — температура будет постепенно снижаться и придут морозы. После этого в конце осени, по мнению народного синоптика, выпадет первый снег.

Ранее мы сообщали, что рекордную жару и бесконечные дожди в Украину принес циклон Zorro. Для некоторых областей стихия оказалась разрушительной. Синоптик рассказал, как долго будет продолжаться влияние циклона.

Напомним, в Украине нашли самое горячее место в Европе.