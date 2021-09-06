Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 5 сентября.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В районе Золотого-4 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Также в районе Широкино боевики обстреливали наши позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь. Потерь среди украинских бойцов за прошедшие сутки не было.

На Донбассе фиксируют передвижение танков, гаубиц, зенитных установок и БМП боевиков, — как заявил политический эксперт Геннадий Дубов, для Украины это плохой знак, как и то, что Россия отказывается продлевать мандат миссии ОБСЕ.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука ранее заявил, что ситуация на Донбассе может обостриться, ведь накануне в России выборы в Государственную думу — Кремлю на руку «разогревать» оккупированные территории.