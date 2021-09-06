В Центре борьбы с фейк, созданном при Министерстве культуры и информационной политики, изменится руководства. Действующая глава центра Любовь Цибульская уходит с должности вместе со своим заместителем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Цыбульской в Facebook. "Моя работа в качестве руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Теперь время передать все наработанное нами с Татьяной Карась нашим преемникам", — объявила она. По словам Цыбульской, руководителем Центра по борьбе с фейк станет Игорь Соловей, а его заместителем будет Николай Балабан. "Эти кандидатуры я предложила министру Александру Ткаченко сама. И рада, что именно они были согласованы", — добавила руководительница Центра. Что известно о новом руководителе Центра Игорь Соловей — журналист и аналитик. Работал в украинских изданиях "Укринформ", "Интерфакс-Украина", "Левый берег" и "Обозреватель". Также работал аналитиком в Агентстве международных исследований.