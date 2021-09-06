К концу года стоимость жилья на первичном рынке может вырасти на 5-10%, а на вторичном — до 7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. Юрий Пита, президент АСНУ, отметил, что, начиная с июля, количество инвестиционных сделок на первичном и вторичном рынках сократилась почти на 25%. Несмотря на ожидаемое осеннее оживление на рынке жилой недвижимости, ценовая ситуация будет достаточно стабильной. "Рост цен будет более инерционный характер, преимущественно вследствие активности покупателей, вкладываться в жилье сугубо в инвестиционных целях. Однако, ресурс потенциальных покупателей пока почти иссяк. В Украине лишь 7-8% граждан могут позволить себе покупку жилья за наличные средства, по программам ипотеки или рассрочки. Такая ограниченное количество потенциальных покупателей является главным фактором сдерживания роста цен ", — подчеркнул эксперт. Он сообщил, что на первичном рынке недвижимости крупнейших городов Украины — Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова — с начала года стоимость квартир выросла на 18-20%. Зато в других областных центрах, таких как Винница, Ивано-Франковск, Ровно — подорожание составило до 15%. К концу года ожидается, что жилье от застройщиков может прибавить в цене от 5% до 10% в зависимости от региона, локации, рекреационных и инфраструктурных возможностей для будущих жильцов. "Первичный рынок интересует более 80% всех инвесторов, пытающихся сохранить и приумножить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В течение 2021 более двух третей всех инвестиционных сделок пришлись на 1-2-комнатные квартиры площадью до 60 кв. м на начальных стадиях строительства, почти на "стартовой" цене продажи. Вложение средств в начале строительства, несмотря на имеющиеся риски, что дом не будет построен вовремя, мотивированное тем, что за 1,5-2 года стоимость приобретенной квартиры станет дороже минимум на 30% ", — подчеркнул глава Ассоциации. Опираясь на официальные данные, за первое полугодие капитальные инвестиции операций с недвижимым имуществом превысили 9 млрд грн. По данным АСНУ, более 70% (более чем 6 млрд грн), касаются первичного рынка. Напомним, что в августе в Киеве приобрели недвижимости на 45 млн долларов.