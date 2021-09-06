Огурцы содержат витамины А, С, В, РР, бета-каротин, калий, магний, железо, цинк, марганец, йод, натрий, фолиевую кислоту, а также клетчатку.

Кстати, многие не знают, что клетчатки в огурцах гораздо больше, чем в любом другом овоще или фрукте. Это вещество чрезвычайно полезно для кишечника и здоровья в целом, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на hronika.info.

Клетчатка из огурцов, как губка, впитывает все токсины в себя и выводит из организма. Плюс ко всему, еще и способствует устранению воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, что мега-полезно.

Главное преимущество огурца состоит в том, что он на 90% состоит из воды, поэтому его калорийность всего 15 ккал на 100 г. Благодаря этому, огурцы могут есть все и в неограниченном количестве.Огурцы могут:

— улучшить пищеварение— вывести лишнюю жидкость из организма— очистить сосуды и кишечник;— снизить артериальное давление и уровень сахара в крови— улучшить работу щитовидки;— предупредить образование холестериновых бляшек на стенках сосудов;— сохранить здоровье глаз и зрение;— обезопасить человека от заболеваний сердца.

Медики рекомендуют больше огурцов есть диабетикам, людям с ожирением, гипертоникам, тем, кто склонен к отечности, а также при снижении зрения и уровня гемоглобина в крови.

Единственные люди, кому следует избегать огурцов, так это — язвенники и те, у кого хронический гастрит, особенно в стадии обострения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что огурцы не стоит сочетать в одном блюде с томатами. Забудьте раз и навсегда о салате из помидоров и огурцов — их смешивание вносит разлад в биохимические реакции организма. В результате такого микса организм не усваивает витамины, а, кроме того, может появиться отечность.