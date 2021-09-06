В Украине зафиксировано 773 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 635 человек, умерли — 18, выздоровели — 457.

Как сообщалось ранее, эффективность вакцин от COVID-19 снижается. Препараты, которые сегодня используют в мире, разрабатывались под так называемый «уханьский» вариант, а вирусу для выживания нужно мутировать.

Напомним, Национальная академия наук прогнозирует новую вспышку COVID-19 уже в сентября. Эксперты отмечают, что по состоянию на 2 сентября, в некоторых областях Украины реанимации уже заполнены тяжелыми пациентами, заполняются отделения больниц первой волны. В основном болеют те, кто не сделал вакцину.