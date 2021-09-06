Курс доллара на межбанке в продаже 6 сентября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 31,78 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 26,7650 — 26,7850 грн / доллар, евро 31,7620 — 31,7857 грн / евро, российский рубль 0,3666-0,3670 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 3 сентября закрылись в диапазоне доллар 26,8750 — 26,8950 грн / доллар, евро 31,9490 — 31,9700 грн / евро, российский рубль 0,3693 — 0,3697 грн / рубль. курс НБУ Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.