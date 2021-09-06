Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Украина ведет войну против русского языка.

Его цитирует РБК-Украина.

По его словам, в Украине объявили войну русскому языку и русскоязычному образованию.

Он также подчеркнул, что Россия постоянно информирует о фактах дискриминации русского языка в Украине, в том числе, офис высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

«Дискриминация русского языка в Украине достигла уже масштабов бедствия. Потому что когда несколько лет были приняты законы об образовании, о государственном языке, было записано, что с сентября 2020 года можно преподавать на языках меньшинств только в начальной школе…», — добавил Лавров и пожаловался, что под давлением Украина сделала исключение только для языков стран Евросоюза.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире. На это тут же отреагировал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами «имеют полное право» голосовать на выборах в Госдуму.