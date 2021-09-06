Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на предложение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича переименовать Украину. Как известно, накануне Арестович заявил, что Украина имеет право называться Русью, в связи с этим он предлагает переименовать государство в «Русь-Украина».

На брифинге в Верховной Раде Разумков ответил, что Украина требует реформ, а не переименований:

«Играться с названием государства и пытаться на нем как-то хайпануть – это точно не государственная позиция. У меня информации, что в Офисе президента готовится такой законопроект нет, я надеюсь, что это фейк».

Он также ответил Арестовичу на предложение называть конфликт на Востоке «русско-российская война” спикер ответил, что «тут лучше жевать, чем говорить».

Накануне Арестович заявил, что в Украине на законодательном уровне нужно разграничить понятия «российский» и «русский».

Он также уверял, что Украина готова наступать на Донбасс только в рамках контрнаступления, в случае открытого нападения России.