Вересень буде складним місяцем для метеозалежних людей, оскільки на жителів Землі чекають відразу три магнітні бурі.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, «небезпечні» дати озвучили експерти Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Згідно з прогнозом фізиків, найближчі кілька днів магнітосфера буде спокійною, але до кінця місяця очікуються відразу три магнітні бурі. Дві з них, як очікується, перевищать рівень G2 (середня буря).Магнітні бурі у вересні

Фахівці прогнозують, що 27, 28 і 29 вересня буде магнітна буря. При цьому 27 і 28 вересня вона перевищить рівень середньої бурі G2, а 29 вересня опуститься до показника G1 (слабка). Крім того, 30 вересня і 2 жовтня магнітосфера буде збудженою, що також може позначитися на здоров’ї.

Раніше фахівець поділився порадами, як пережити подібні дні метеозалежним людям.