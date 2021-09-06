Министерство внутренних дел Украины закупит электромобили для патрульной полиции. Предполагается, что появятся полицейские патрули на Hyundai Kona. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД. "Мы решили закупить первую партию электромобилей для патрульной полиции. Предварительные данные свидетельствуют о том, что это позволяет уменьшить расходы на топливо, экономия по многим статьям расходов. Мы видим, что переход полиции на электрокары может обеспечить большую экономию для государства и для госбюджета в целом ", — отметил министр внутренних дел Денис Монастырский. В частности, предполагается, что будут закуплены автомобили Hyundai Kona.

Фото: Инфографика МВД