Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что следствие склоняется к версии самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации:

«Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим … Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления».

При этом детали расследования он не озвучивал.

Он добавил, что информацию по поводу причин смерти Павлова полиция даст в ближайшее время: «Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр».

Накануне в сети появилось еще одно видео с моментом гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Оно отличается от опубликованного ранее.

Правоохранители сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент его смерти. Однако на фрагменте видео с камеры наблюдения, которое оказалось в распоряжении журналистов, видно только то, как Павлов ходит по комнате с оружием в одной руке, а в другой держит телефон и что-то читает в нем. Самого момента выстрела на этих кадрах нет.

Также сообщалось, что в доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили две записки, которые могли быть написаны политиком. В обеих записках ничего не говорится о планах суицида.

Накануне гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова из его смартфона удалили всю переписку.