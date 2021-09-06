Синоптики дали свежий прогноз погоды на понедельник, 6 сентября, на территории Украины.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Укргидрометцентр.
На востоке и юге Украины, кроме Донецка, Луганска и Одессы прогнозируют дождь и грозы. На остальной территории Украины — тепло и солнечно.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.
Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-27°.
Как сообщалось ранее, в течение грядущей рабочей недели, вплоть до выходных, по Украине прокатится дождевой фронт с грозами. В то же время температура воздуха понизится, а ночью ожидаются существенные перепады температур.
Специалисты сообщают, что август стал наиболее солнечным и засушливым месяцем лета — на всей территории Украины царила сильная засуха. Среднесуточная температура воздуха в течение третьей декады в северных областях находилась в пределах 20-22 °С, на востоке — плюс 22-23 °С, на западе — 21-23 °С, в южных областях — 25 °С, в Центральных областях колебалась от 22 до 23 °С.
Ранее специалисты сообщали, что август стал наиболее солнечным и засушливым месяцем лета — на всей территории Украины царила сильная засуха. Среднесуточная температура воздуха в течение третьей декады в северных областях находилась в пределах 20-22 °С, на востоке — плюс 22-23 °С, на западе — 21-23 °С, в южных областях — 25 °С, в Центральных областях колебалась от 22 до 23 °С.