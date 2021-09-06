Офис генерального прокурора взял на контроль ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму Наримана Джелялова, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа. Следствие получило информацию, что оккупанты пытали Джелялова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. Оккупанты двое суток не сообщали ни членам семьи, ни адвокатам о местонахождении Джелялова. Такая же ситуация была и с другими задержанными крымскими татарами. "К Наримана Джелялова были применены пытки и жестокое обращение. Нелегальные заключения людей, применения к ним пыток и бесчеловечного обращения с ними запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями", — заявили в прокуратуре. Напомним, оккупанты заявили, что Джелялова и еще четверо крымских татар подозреваются в "диверсии". В то же время в Украине считают, что оккупанты задержали Джелялова за то, что он принял участие в саммите Крымской платформы.