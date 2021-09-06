Украинские города уже готовы к началу отопительного сезона на 80%, и в Кабинете министров уверяют, что тарифы расти уже не будут — даже те, которые устанавливают местные власти (стоимость горячей воды и отопления).

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает пресс-служба ведомства.

«Хочу подчеркнуть принципиальную задачу для нас всех — тарифы для населения повышаться не должны. Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 о компенсации разницы в тарифах. Мы регулярно проводим совещания с представителями регионов, АГУ и НАК «Нафтогаз Украины», диалог продолжается», — подчеркнул он.

Отметим, речь идет о законе, согласно которому долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго за газ «обнуляются». Из госбюджета на эти цели выделят более 100 млрд гривен.

Как известно, решение о начале отопительного сезона принимают местные власти отдельно в каждом населенном пункте. Всегда действует одно правило — отопление включают, если среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней не превышает 8 градусов.

Напомним, газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения — цены в сентябре выросли, но годовые тарифные планы при этом не изменились, и они выгоднее.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3508-д, по которому планируют списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа.