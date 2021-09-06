ФИФА сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между Бразилией и Аргентиной. Организация обещает принять соответствующие дисциплинарные меры. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo! Sports. Отметим, что матч был приостановлен из-за нарушения карантина четырьмя аргентинскими игроками. Уже на седьмой минуте — матч был приостановлен, а игроки Аргентины пошли в подтрибунное помещение. В итоге матч между клубами было перенесено на неопределенный срок. "Первые официальные отчеты матча отправлены в ФИФА. Эта информация будет проанализирована компетентными дисциплинарными органами, и решение будет принято в надлежащее время", — отмечает пресс служба ФИФА.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности прерывания матча между Аргентиной и Бразилией правоохранителями.