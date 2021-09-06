Наблюдательный совет ПриватБанка утвердил решение об организации продажи права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму более 700 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, согласно условиям продажи, участникам рынка предложат портфель более 90 тысяч «безнадежных» кредитов.

«Права требования по таким портфелям будут предложены на голландском аукционе и будут включать только тело кредита и начисленные проценты. К участию в конкурсе будут допущены профессиональные компании, отвечающие новым жестким законодательным требованиям, современным стандартам этики коллекшн и строгим внутренним стандартам банка», — говорится в сообщении банка.

Заместитель председателя правления ПриватБанка по управлению рисками Лариса Чернышева говорит, что речь идет исключительно о кредитах, которые классифицировали как безнадежные:

«В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами по погашению задолженности, используя все законные инструменты, включая возможности реструктуризации, а также инструменты принудительного взыскания. Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи».

ПриватБанк начал блокировать банковские карты клиентов, у которых есть коммунальные долги. Одним из таких клиентов стал украинец, который пишет в сети под ником Kentstudent.

Напомним, клиенты ПриватБанка жалуются на то, что их пин-коды от карты банк изменил без спроса. Стоит помнить, что такое действительно может произойти, но в случае, когда клиент воспользовался терминалом, на котором обнаружили скам-устройство (пользуются мошенники). Другими словами, банк делает это в целях безопасности.