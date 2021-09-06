Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 7 сентября — ночные заморозки еще сохранятся, но уже скоро начнет теплеть.

В течение дня 7 сентября в большинстве областей Украины ожидается 15-20 градусов, на Закарпатье и на юге до 23 градусов. Заморозки на почве еще сохранятся, но со среды начнет интенсивно теплеть, и ночью, и днем.

Антициклон Hermelinde, добавила синоптик, будет блокировать любые осадки.

В Киеве во вторник, а также ближайшую неделю осадков не прогнозируется. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается на уровне 3-6 градусов, в окрестностях заморозки на почве, днем ​​ожидается до 18 градусов.

В течение недели в Киеве, как и во всей Украине, будет теплеть, заморозки отступят, днем ​​столбики термометров будут подниматься до 20 градусов и выше 20-ти, дожди маловероятны.

Напомним, климат в Украине меняется из-за последствий таяния ледников на Северном полюсе, что приводит к глобальному потеплению.

С 8 августа Украина начала жить «в экологический долг» — мы исчерпали запас ресурсов, которые в природе могут возобновиться за 1 год.