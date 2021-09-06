Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал американских конгрессменов усилить давление на Россию через Новую волну незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Министр отметил грубые нарушения российскими силовиками прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба Министерства иностранных дел Украины. Сегодня, 6 сентября, Дмитрий Кулеба провел встречу с делегацией Конгресса США. В ходе встречи Министр сообщил американским конгрессменам о грубых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и об очередной волне незаконных обысков и задержаний. "Он призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", — отмечается в сообщении. Напомним, 3 и 4 сентября в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, прошедших в домах крымских татар были задержаны и увезены в неизвестном направлении 5 крымских татар. Отметить, оккупационная власть подозревает задержанных активистов в совершении "диверсии". Им грозит до 15 лет тюрьмы.