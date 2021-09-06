Карантин в Украине ужесточают, уже в ближайшее время вернут «желтую» зону эпидемиологической опасности.

Такое заявление в эфира «Завтрака с 1+1» сделал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

При этом он отметил, что для вакцинированных граждан планируют ввести некоторые привилегии, например, при посещении спортзалов:

«Не будет регулироваться количество людей на 1 кв. м, если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение».

Напомним, ограничение «желтой» зоны адаптивного карантина предусматривают:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Сейчас в подавляющем большинстве областей Украины ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19, но пока нет четкой даты локдауна.

По словам главного санитарного врача, избежать локдауна не удастся, «если мы будем говорить о «красном» уровне эпидемической опасности, то он будет не раньше ноября».

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко говорит, что локдаун в Украине должен быть одинаковым для всех категорий граждан — преференций для вакцинированных от COVID-19 граждан быть не должно.

Как сообщалось ранее, эффективность вакцин от COVID-19 снижается. Препараты, которые сегодня используют в мире, разрабатывались под так называемый «уханьский» вариант, а вирусу для выживания нужно мутировать.

