Сегодня, 6 сентября, умер французский актер Жан-Поль Бельмондо. Он умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP. По данным издания, о смерти Бельмондо сообщил его адвокат. Подробности не приводятся. Бельмондо дебютировал в кино еще в 1957 году. Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году был удостоен премии "Сезар". В 2011 году ему вручили почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году получил премию "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.