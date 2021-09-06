В Черкассах врачи пытаются спасти шестилетнего мальчика — у Андрея многочисленные травмы и критично низкие жизненные показатели. Его бабушка утверждает, что ребенок свалился с горы кирпичей, но ей не верят врачи, а также соседи. Более того, оказалось, что женщину уже несколько раз объявляли в розыск – в том числе за грабеж, соединенный с насилием.

Подробности дикой истории передает Обозреватель.

Врачи подозревают, что над ребенком издевались – его якобы грызли собаки и пытали люди. Также есть информация, что ребенка не кормили несколько дней.

Как сообщил депутат областного совета Олег Петренко, трагедия случилась на территории домовладения возле Детского парка. Сторож слышал детские крики, однако бабушка ребенка якобы вызвала скорую помощь через несколько дней. Он также добавил, что бабушка и дедушка маленького Андрея – неродные, их сын женился на женщине с ребенком.

По словам директора Черкасской областной детской больницы Михаила Кондрацкого, у маленького Андрея многочисленные травмы: гематома головного мозга, также отсутствуют уши, губа и часть полового органа. Мальчика необходимо оперировать, но крайне тяжелое состояние этого не позволяет.

Сейчас, по словам врачей, ребенок находится в терминальной коме.

Свидетелем того, как Андрей поступил в детскую больницу, была местная жительница Антонина Максименко. По ее словам, врач сразу не поверил в рассказ бабушки о том, что ребенок свалился с кипричей. Она также утверждает, что его бабушка была абсолютно спокойна, даже пыталась шутить с врачами.

В полиции говорят, что бабушка ребенка сказала, что Андрей упал с кучи кирпича. А к врачам, мол, обратилась якобы уже после того, как мальчик потерял сознание. Правоохранители в это не верят, поскольку такие травмы мальчик не мог получить непосредственно перед приездом бригады «скорой». Копы не исключают, что ребенка кусали собаки, пока он лежал без сознания.

Местные жители говорят, что мальчика оставили у старших родственников, так как поехали в Киев – маме была необходима операция. Сейчас шокированные родители возвращаются в Черкассы.

Бабушка и дедушка Андрея, по словам местных жителей, уже давно были «источником проблем». Супруги систематически заводят алабаев, которые держат местных в страхе. При этом собак содержат в жутких условиях.

Издание также пишет, что бабушка маленького Андрея — Виктория Лясова. Женщина является фигурантом нескольких дел. Однако, по словам местных жителей, она много лет удивительным образом избегала ответственности.

Только с 2013 по 2015 год было открыто четыре уголовных производства, где фигурировали Лясовы — семейная пара держала нелегальный питомник. Собаки не единожды нападали на соседей и просто прохожих. Так, к примеру, произошло в 2015 году, когда собаки искусали женщину, которая шла на работу через парк.

А за два года до этого те же собаки покусали соседа Лясовых. После этого суд оштрафовал владельцев и постановил конфисковать питомцев, однако исполнительная служба долго не могла это сделать.

Соседи поставили камеры видеонаблюдения, но Лясовы их попросту стали сбивать.

Викторию Лясову несколько раз объявляли в розыск. Один из них – в 2017 году (якобы за умышленное нанесение легкого телесного повреждения).

В 2019 году Сосновский районный суд города Черкассы постановил объявить в розыск подозреваемую в совершении преступления по ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием). Ответственность за такое преступление – лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

Несмотря на все это, полиция упорно не находила Лясову, хотя она продолжала спокойно жить у себя дома.

В Тернополе полиция совместно с работниками социальных служб изъяли из семьи 11-летнего ребенка с глухотой. Мальчик жил в таких жутких условиях, что обрадовался, когда его повезли в реабилитационный центр.