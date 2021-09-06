В Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который был установлен 20 лет назад.

Как сообщают в Киевсовете, памятный знак находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8. Он был установлен в августе 2001 года, когда Голосеевский район назывался Московским.

«Сейчас памятник хранится в Голосеевской РГА и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма», — заявила депутат Киевсовета и волонтер Алина Михайлова, которая была инициатором сноса знака.

Напомним, решение о демонтаже памятника дружбы поддержали 80 депутатов Киевского городского совета.

За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций, кроме ОПЗЖ.