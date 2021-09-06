В Киеве произошел неприятный инцидент на станции метро Почайна. В подземку не пустили мужчину, который передвигался на инвалидной коляске. Он хотел попасть на матч сборной Украины, но не смог воспользоваться услугами метро. Что произошло в метро и почему сотрудники метрополитена не пустили человека с инвалидностью, рассказали в "Стражи эспрессо". На станции метро Почайна сотрудники метрополитена не пустили мужчину на коляске дальше турникета. Они объяснили, что на этой станции он не сможет спуститься к поездам. Как позже сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, в сети разместили видео не полностью и с пассажиром возникли и другие проблемы. Оказывается, сотрудники метрополитена попросили мужчину подождать сопровождение и надеть защитную маску. "Размещенная только часть видео. Пассажир не хотел ждать сопровождение, а также соблюдать масочный режим", — написала Макогон. Также она добавила, что сопровождение в таких ситуациях можно заранее по телефону. "Напоминаю, что заказать сопровождение заранее можно по телефону 238 5555 (механизм проезда пассажиров с инвалидностью мы отработали с Ассамблеей людей с инвалидностью)", — подчеркнула Наталья Макогон. Если услуга не была заказана заранее, то работники метрополитена окажут необходимую помощь, но ожидание может занять несколько минут. Стоит отметить, что во время спора с полицией и сотрудниками метро мужчина просил очевидцев снять его на видео и опубликовать в сети. Он настаивал на том, что хочет попасть на футбольный матч. Через некоторое время мужчина проехал турникет, подъехал к лестнице и остановился. Через несколько минут к нему подошли полицейские и помогли спуститься к вагонам поезда. Кроме того, в Киеве всего 14 станции полностью приспособлены для маломобильных групп населения. На них есть специальные лифты и подъемники. На других станциях в таких ситуациях помогают людям работники метрополитена или полиция. Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве кофейня попала в скандал из-за отказа пустить в туалет маленькую девочку.